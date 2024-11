Carrarese, Calabro: «Vedere signori di 80 anni allo stadio emoziona»

Antonio Calabro tecnico della Carrarese, si è espresso ai microfoni di Tuttosport. Calabro ha parlato dei tifosi al seguito dei giallazzurri e di alcuni episodi significativi.

«Vedere signori di 80 anni che vengono a prendere il biglietto pur non riuscendo a fare le scale e giovanissimi che incontro per strada e si sono avvicinati ai nostri colori è qualcosa di emozionante. Calore dei tifosi? Sento ancora troppo silenzio in alcuni momenti della gara, vorrei più coinvolgimento, non dalla curva, ma dagli altri settori. Soprattutto se la squadra fa questo tipo di prestazioni».