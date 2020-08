Come riporta il sito de “La Sicilia” sono state rinvenute delle tracce vicino all’autostrada dove è stata trovata senza vita Viviana Parisi. Le tracce trovate, secondo gli investigatori appartengono “al 99% a Gioele”.

Resti ossei e la maglietta, tracce che sono state segnalate da uno dei volontari che da giorni affiancano vigili del fuoco, forestali e poliziotti. L’uomo è un carabiniere in congedo. Il posto, coperto da rovi e arbusti si trova a circa 200 metri dall’autostrada e a una certa distanza dal punto in cui è stato trovato il corpo di Viviana Parisi, ai piedi di un traliccio della rete elettrica. Sul luogo, dopo la segnalazione, è subito arrivato il procurato di Patti Angelo Cavallo e i familiari del bimbo. Secondo gli investigatori i resti sono “di Gioele ma per la certezza si aspetta il riconoscimento”.