«La Ternana va a gonfie vele, sembra inarrestabile, gioca bene, non sbaglia un colpo, non soffre più di tanto. Senza dubbio è la più accreditata a vincere il campionato, hanno una struttura societaria abbastanza forte, una squadra importante con un tecnico che trasferisce molto bene le proprie idee ai ragazzi, vista anche la sua notevole esperienza da calciatore. Il Bari insegue ed ha l’obbligo morale di tentare fino all’ultimo di raggiungere la Ternana, sperando in un passo falso.

Le altre si dovranno accontentare dei playoff. E’ un campionato combattuto dal Bari in giù. Non è facile calarsi in questa categoria perché si gioca un calcio diverso, penso alle difficoltà incontrate finora dal Palermo che, comunque, alla lunga potrà dire la sua e parteciperà sicuramente agli spareggi promozione». Queste le parole di Fabrizio Caracciolo, rilasciate ai microfoni di “Tuttocalciocatania.com” in merito al campionato di Serie C.