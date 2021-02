Intervenuto ai microfoni di “Tuttocalciocatania.com”, Fabrizio Caracciolo, ex centrocampista, ha parlato della società rossazzurra e dell’atteso cambio di proprietà:

«Tacopina ha grandi ambizioni, spero possa mettere dentro anche dei soldini per allestire un organico ancora più competitivo nel tempo. L’attuale rosa, sicuramente, è buona. Poi quando alle spalle hai una società che ti fa stare tranquillo e lavora bene, qualche punto in più lo porti in campo.





La voglia e l’ambizione della nuova proprietà sarà importante. Così come l’entusiasmo che a Catania si è creato con l’approdo di Tacopina. Un entusiasmo che poche altre città possono determinare. Conta molto l’apporto dei tifosi, che purtroppo non possono farsi sentire la domenica ma l’entusiasmo che si respira intorno ai ragazzi è fondamentale per fargli capire l’importanza della maglia che indossano».