Intervenuto ai microfoni di “SportChannel”, Eziolino Capuano, ex tecnico del Foggia, si è espresso così in merito alle ambizioni dell’Avellino in campionato. Ecco le sue parole:

«Braglia è un allenatore importante, preparato, esperto e che ha vinto. Lui cerca di far sì che le attenzioni sulla sua squadra non siano notevoli. E’ giusto così ma sa benissimo che il presidente ha fatto grandi investimenti e ha tra le mani una squadra importante.





Sicuramente è un campionato difficilissimo perchè le antagoniste non mancano, su tutte metterei Bari e Ternana. Mi aspettavo un inizio così dell’Avellino, sta confermando le aspettative di un’intera città e una proprietà che ha investito tantissimo».