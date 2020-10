Intervenuto ai microfoni di “Rai Sport” al termine del posticipo di ieri tra Avellino e Juve Stabia, Piero Braglia, tecnico degli irpini, si è espresso così:

«Quest’anno abbiamo una buona squadra, dobbiamo lavorare perché diventi ottima. Risultato importante col Palermo? Loro sono un attimo in difficoltà, ma hanno tutto per fare bene.





Il nostro presidente è nuovo nel calcio, ma vuole che facciamo un ottimo campionato, dal quinto posto in su ed ha investito. Ora dobbiamo comprendere i nostri avversari, ma il Bari è indicato da tutti come il più forte. Tutti dicono che il Girone C è il più forte, ma penso che anche negli altri gironi ci sono buoni livelli».