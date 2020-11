Il tecnico del Potenza, Capuano, ha parlato a “Il Corriere del Mezzogiorno” a proposito del Bari.

Ecco le sue parole:





«Il Bari è faronico, per qualità e possibilità della piazza, potrebbe benissimo lottare per i playoff per la A. Ma le partite vanno giocate. Ho un rispetto illimitato per il Bari, ma il timore non mi rappresenta minimamente. Se mi facessi condizionare dai timori, farei il pescivendolo o il magazziniere».