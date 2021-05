Il presidente del Monterosi, piccolo club neopromosso in serie C, Luciano Capponi, ha parlato ai microfoni di “TuttoC.com”.

Ecco le sue parole:





«Noi lavoriamo già da quattro mesi per la Serie C e abbiamo già fatto tutte le operazioni amministrative e burocratiche per essere pronti. Ho messo nei posti importanti solo personaggi top, dalla direzione generale all’ufficio stampa. Posso già confermare che tutto lo staff e buona parte dei giocatori verranno confermati perché lo meritano. A questo gruppo aggiungeremo una decina di giocatori tra cui cinque che sono veri top per la categoria. Per me la Serie C è solo un passaggio, io sto già pensando alla Serie B. Sono affascinato dall’idea di affrontare realtà meridionali come Bari, Catanzaro e Palermo ma gradirei il girone centrale»