Capozzucca: «A Brescia il Palermo meritava il pari. Promozione? Ecco mie favorite»

Il direttore sportivo Capozzucca, intervistato ai microfoni di TuttoB.com, si è espresso al termine della prima giornata del campionato cadetto. Capozzucca si è espresso anche sulle favorite in chiave promozione.

«Debutto amaro? Sicuramente quella del Palermo, anche se il Brescia è una squadra attrezzata; il pareggio ci stava, visto che il ko rosanero è maturato solo al 90’. Anche la Cremonese aveva una partita abbordabile a Cosenza… Questi passi falsi, comunque, dimostrano che la B è un campionato sempre difficile, nel quale ogni risultato è imprevedibile.

Rivelazione Brescia? Sì, perché ha mantenuto l’ossatura della squadra che raggiunse i playoff nella passata stagione. Maran è un tecnico capace e preparato, il ds Castagnini, un amico, è molto bravo e il presidente Cellino sarà anche vulcanico ma di calcio ne sa. E poi a Brescia hanno la fortuna di avere un centro sportivo di prim’ordine. Insomma, ci sono tutte le credenziali per puntare alla Serie A.

Juve Stabia? All’inizio c’è sempre un po’ di equilibrio. In fondo siamo solo ad agosto, il campionato è appena partito e le squadre sono in rodaggio. Il rovescio (1-3) del Bari ha fatto rumore, certo, perché avvenuto per mano di una neopromossa. Il fatto è che dai biancorossi ci si aspetta sempre un campionato da protagonisti e invece, dopo una stagione sofferta culminata con la salvezza acciuffata solo ai playout, ahimè, contro la mia Ternana, anche quest’anno il Bari è partito male.

Gaston Pereiro al Bari? Farebbe comodo a tutti, non solo al Bari. Parliamo di un giocatore straordinario, di grande qualità, che non c’entra niente con la Serie B. Io sono legatissimo a lui, è un ragazzo maturo ma per certi aspetti ancora ‘bimbo’. A Terni ha fatto bene e dato tanto.

Promozione? Sarà una battaglia come sempre avvincente. Palermo e Cremonese si sono mosse molto sul mercato… La Samp, che fatico persino a considerare una squadra di Serie B, si è affidata a un ds di categoria superiore come Accardi ed è sicuramente tra le principali favorite, se non la favorita numero uno. Quanto alle retrocesse dalla A, è chiaro che il Sassuolo dispone di una signora squadra, tuttavia non è mai facile risalire immediatamente…».