Wanda Nara è sempre stata la capitana delle wags.

All’Inter era proprio l’argentina ad organizzare uscite, tavolate davanti alle partite in trasferta dei compagni e soprattutto a introdurre le wags nuove arrivate.

L’arrivo di Sergio Ramos e della sua famiglia a Parigi, come riporta “Golssip.it”, è stata una delle novità dell’estate di calciomercato. Wanda Nara non vede l’ora di accogliere Sergio Ramos e Pilar Rubio. Lady Icardi – che è da sempre un’ammiratrice di Pilar – scalpita ed è pronta a fare gli onori di casa a Parigi per aiutare la famiglia nelle operazioni di integrazione. La moglie di Ramos ha condiviso ieri alcune istantanee in piscina in compagnia delle sue amiche e Wanda immediatamente ha commentato. Presto ci saranno tante occasioni per diventare ancora più intime.