Caos Taranto: esonerato Ezio Capuano. Il comunicato ufficiale

Attraverso i propri canali ufficiali, il Taranto ha annunciato l’esonero di Ezio Capuano in seguito agli sviluppi legati alle vicende degli ultimi giorni che stanno coinvolgendo il club pugliese:

“La società Taranto Football Club 1927 comunica che Ezio Capuano è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra.

Il club rossoblù ringrazia il tecnico per l’impegno profuso in questi due anni e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale.

Contestualmente si comunica anche l’esonero del vice-allenatore Cosimo Zangla”.