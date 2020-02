Stando a quanto appreso da “Independent”, dopo la clamorosa notizia della mancata partecipazione alle competizioni europee per i prossimi due anni del Manchester City adesso, la squadra inglese rischia una nuova stangata. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, vi è anche la possibilità di una penalizzazione in classifica che non cambierebbe poi così tanto le sorti del campionato, con il Liverpool che vola verso il titolo.