Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha così parlato ai giornalisti presenti al termine dell’incontro in FIGC con il presidente Gabriele Gravina:

«Per me è stato un incontro molto utile, svolto in un clima di grande collaborazione. Abbiamo analizzato la situazione in generale, era un incontro previsto già da tempo e mi faceva piacere visitare la sede della FIGC. Sono convinto che ad oggi il protocollo in vigore sia giusto da mantenere ed adottare, e va rispettato da tutti col massimo rigore. Questo l’appello che mi sento di fare a tutti quanti. Ovvio che siamo in una situazione particolare quest’anno, e varrà per tutti: come per la scuola e le industrie, anche per il calcio serve la capacità di adattare le scelte in base a ciò che accadrà. La stessa prudenza avuta per permettere allo scorso campionato di ripartire e chiudersi, è quella che servirà anche da qui in avanti. Se la situazione poi dovesse cambiare, siamo pronti a fare la nostra parte come Governo. Eccessivo l’intervento dell’Asl di Napoli? Anche nel verbale del Cts è ben chiarito che l’autorità sanitaria locale possa intervenire su casi particolari se ci fossero esigenze particolari e gravi a livello territoriale. Quando lo fa, l’importante è che ci sia una motivazione legata a delle esigenze che possono variare».