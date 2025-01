Caos in Serie C: 9 punti di penalizzazione al Taranto, 6 alla Turris e 2 a Novara e Rimini

Ennesimo stravolgimento in Serie C. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 9 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva corrente, il Taranto e la Turris, squadre del Girone C di Serie C. Il TFN ha inoltre sanzionato con 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare sempre in questo campionato, il Novara (Girone A di Serie C) e il Rimini (Girone B di Serie C). Le quattro società, con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, erano state deferite lo scorso 31 dicembre dalla CoViSoC a seguito di alcune violazioni amministrative.

