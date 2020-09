Animi caldissimi tra PSG e Marsiglia, match valido per la terza giornata della Ligue 1, con un primo tempo segnato dalle tante mischie e accenni di rissa. Stando a quanto riferito da “Goal.com”, tra i protagonisti Angel Di Maria e Neymar. Poco prima della fine del primo tempo l’argentino è andato faccia a faccia con Alvaro, che protestava per un sospetto sputo. Le immagini non hanno però chiarito l’accaduto e l’arbitro non ha preso provvedimenti in merito.

Molto nervoso anche Neymar, ammonito dopo appena 11 minuti per un faccia a faccia con Payet e ancora tirato in ballo prima dell’intervallo: il brasiliano protestava per un ipotetico insulto razzista ricevuto.