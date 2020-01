Il tecnico del Parma D’Aversa, nel corso della conferenza stampa prima della gara con il Cagliari, ha parlato anche della situazione legata a Gervinho. Ecco le sue parole: «Gervinho non risulta tra i convocati perchè nelle ultime tre sedute d’allenamento non si è presentato al campo, evidentemente ha voluto fare una forzatura con la società per essere ceduto. Ci tenevo a rispondere su Gervinho perchè stato un giocatore importante per noi, ma credo anche che ho avuto a disposizione un gruppo che ha permesso a Gervinho di fare la migliore stagione della propria carriera: dunque è vero che era un giocatore importante ma quello che è più importante per me è il gruppo che ho a disposizione». Questo quanto raccolto dal sito ufficiale del Parma.