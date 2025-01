Canovi: «Cambio ds? I risultati non hanno aiutato il Palermo»

L’operatore di mercato, Alessandro Canovi, intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com si è espresso su tanti temi, dalla Roma alla B e sul ribaltone in casa Palermo con l’arrivo di Osti.

Ecco le sue parole:

La vittoria nel derby rasserena di molto l’ambiente. «A Roma questa partita ha un valore importante. Vedremo quali saranno adesso gli sviluppi anche in chiave mercato».

A proposito del mercato. Dybala ha ancora delle richieste… «Se gioca con questa intensità che non vedevo da un po’ è un calciatore importante. Un Dybala così non lo farei partire. Bisognerà vedere però le situazioni economiche e di mercato».

Che mercato vede questo gennaio? «Una finestra interessante. Roma, Milan e Juve si muoveranno e renderanno interessante questo mercato».

In Serie B ci sono stati due cambi di direttori sportivi. Al Palermo e alla Salernitana. «Sono club che per un motivo e per un altro hanno situazioni societarie differenti. A Palermo i risultati non hanno aiutato. Mentre quello di Salerno potrebbe essere stato un cambio anche in virtù di possibili risvolti societari».