Tuttosport: “Il Palermo cerca un portiere e una punta. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Nel suo articolo pubblicato oggi su Tuttosport, viene offerta una panoramica aggiornata sulle ultime operazioni di mercato in Serie B. I club sono già al lavoro per rinforzare le rispettive rose in vista della seconda parte della stagione, con movimenti che coinvolgono difese, centrocampi e attacchi. Per il Palermo, l’obiettivo è rafforzare la squadra in diversi reparti. In porta, il nome più caldo è Devis Vasquez dell’Empoli, mentre per l’attacco restano in lizza Gianluca Lapadula del Cagliari e Antonio Raimondo del Venezia, su cui c’è forte concorrenza da parte di Sampdoria, Pisa e Salernitana.

Tempo di prime ufficialità nel mercato di Serie B. Il Sudtirol ha rinforzato la difesa con l’arrivo del centrale albanese Freddie Veseli dal Klubi Sportiv Egnatia (Serie A albanese).

La Cremonese accelera per l’attaccante danese Christian Gytkjaer, che arriverà a titolo definitivo dal Venezia dopo aver già ottenuto una promozione in Serie A con Stroppa al Monza. I grigiorossi, però, potrebbero perdere l’esterno Antonio Candela, sempre del Venezia, su cui il Sassuolo ha compiuto passi avanti decisivi.

Il Bari punta a rinforzarsi con Gaston Pereiro del Genoa, ma vede allontanarsi il difensore Alessandro Marcandelli, che i liguri vogliono trattenere. Vogliacco, invece, è vicino al trasferimento al Parma.

La Juve Stabia ha trovato un accordo con il Venezia per il centrocampista Bjarki Bjarkason, ma resta da convincere il giocatore, che non aveva previsto un trasferimento a gennaio.

Sul fronte scambi, il Cosenza valuta il terzino Tommaso D’Orazio in cambio di Brando Moruzzi del Pescara.

Nel frattempo, non è più scontata la partenza di Matteo Brunori. L’arrivo di Carlo Osti ha portato nuove riflessioni da parte della società, che potrebbe decidere di puntare sul bomber per la corsa ai play-off. Brunori, che ha segnato 21 gol nella scorsa stagione, resta un punto di riferimento per il pubblico, ma il mercato potrebbe ancora riservare sorprese.

Un altro problema per il Palermo è rappresentato dall’infortunio di Francesco Di Mariano, che sarà operato nei prossimi giorni per una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro e resterà fuori per diverse settimane.

Continuano, inoltre, i dialoghi tra Pisa e Juve Stabia per uno scambio tra gli attaccanti Andrea Adorante (8 gol in 18 partite) e Nicholas Bonfanti (4 gol in 14 partite), che potrebbero trasferirsi rispettivamente in Toscana e Campania.

La Salernitana lavora invece a uno scambio di portieri con il Venezia: Jesse Joronen verso la squadra di Breda e Gigi Sepe alla corte di Di Francesco.

Infine, il Cesena si inserisce nella corsa all’attaccante Gabriele Artistico, di proprietà della Lazio e attualmente in prestito alla Juve Stabia, su cui era in vantaggio il Cosenza.

Come sottolineato nell’articolo, la sessione di gennaio è ancora agli inizi, ma molti movimenti sono già in fase avanzata e le squadre di Serie B sono pronte a chiudere diverse trattative per rafforzarsi in vista della seconda metà di stagione.