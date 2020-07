Campus con una leggenda, Tedesco ringrazia Miccoli: "Una giornata speciale assieme ad un fuoriclasse" (FOTO)

View this post on Instagram

Ci tengo a ringraziare Fabrizio per la sua disponibilità e generosità, oggi non si è risparmiato regalando sorrisi ed emozioni a tutti i ragazzi in campo. È stata una giornata speciale in compagnia di un fuoriclasse. A tutti i ragazzi che non vogliono perdere questa occasione speciale, ricordo che Fabrizio sarà ancora con noi in campo martedì 21 e mercoledì 22, presso i campi "Rinaldo in campo" a Isola delle femmine. Non mancate!!