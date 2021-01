Dal 3 dicembre 2020 il Palermo è affidatario del campo comunale di Torretta che, come detto anche dal presidente rosanero Dario Mirri, era fondamentale per la costruzione del centro sportivo nel comune tra Capaci e Carini.

Il Comune di Torretta lo scorso 28 ottobre 2020, per l’assegnazione del campo, aveva pubblicato un bando. Nello stesso bando si leggeva che: “Il bene di proprietà comunale è stato ammesso a finanziamento per l’importo complessivo pari ad € 1.500.000,00, a gravare sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, intervento strategico “impiantistica sportiva”, per il progetto di “adeguamento alla normativa e realizzazione del manto in erba sintetica dello stadio comunale” da realizzare nel comune di Torretta (PA). Il campo sportivo comunale è, pertanto, interessato da lavori in corso, che si prevedono avere ultimazione entro sei mesi dalla pubblicazione del presente avviso”.





Ad oggi, ben 79 giorni dopo la pubblicazione del bando e 43 dopo la vittoria del club di viale del Fante, nessun tipo di lavoro ha preso il via. Il campo comunale, infatti, è ancora nelle stesse condizioni in cui versava la scorsa estate quando, ancora, non era stato pubblicato il bando.

Il Palermo su questo non ha colpe e nemmeno potere di intervenire, ma potrebbe chiedere (se non l’ha già fatto) ragguagli, in modo tale da avere certezze sui tempi di inizio e fine lavori, in modo tale da avere a disposizione il prima possibile il campo che permetterebbe, almeno inizialmente, alla prima squadra di sostenere le proprie sedute di allenamento.

