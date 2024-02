Calori: «Promozione? Parma, Cremonese e Como hanno qualcosa in più»

Alessandro Calori, ex calciatore e allenatore del Brescia, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio del campionato di Serie B.

Di seguito le sue parole:

«Sicuramente all’equilibrio trovato e alla gestione di Maran, nonostante con Galstaldello non subissero molto, e anche il rientro di Cistana è stato molto importante. Non solo, nella fase di non possesso è molto ordinata, tutti partecipano all’occupazione di spazi marcando anche bene. E il subire poco è merito di tutti, perché se in non possesso non partecipa tutta la squadra, fatica di più anche la difesa. Magari poi non segna molto, ma vedo che ora il Brescia ha un equilibrio che le sta consentendo di avvicinarsi ai playoff. Direttamente è difficile, Parma, Cremonese e Como hanno qualcosa in più, ma ai playoff non ci sono regole, chi sta meglio arriva. Sono davvero un altro campionato, dove tutto può accadere e dove conta tanto anche il fattore mentale. È una delle favorite alla A, a mio parere, ha un ottimo organico con anche ottimi ricambi, e la rincorsa dello scorso anno ha dato entusiasmo. Ovvio che pesa l’uscita di Johnsen, tecnicamente era unico nell’organico, ma i motivi economici hanno chiaramente inciso. Rinforzando però la Cremonese, che ha un attacco di estremo spessore. Comunque i mezzi per la scalata diretta il Venezia li ha lo stesso, se la giocherà con la citata Cremonese e con il Como: Strefezza è un colpo di categoria, sono tutte formazioni pronte».