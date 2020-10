«Sono molto felice qua, vengo con tanta voglia di fare bene, ora dovrò lavorare con il mister e la squadra, perché sono due mesi che mi alleno da solo. La sosta per le Nazionali mi aiuterà. Ma ho scelto Firenze perché è una bellissima città. Restare in Italia è importante anche per la mia famiglia e per i miei figli». Queste le parole del nuovo esterno offensivo della Fiorentina, Jose Maria Callejon, rilasciate ai microfoni di “Sky Sport”.