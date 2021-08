Continua l’ondata di calore che investe la Sicilia già da alcuni giorni.

Come riporta “Gds.it”, la Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa per caldo e rischio incendi prevista per la giornata di domani nelle province di Enna, Messina e Palermo.

Negli ultimi giorni la Sicilia è stata investita da alte temperature che hanno superato anche i 40 gradi in alcune zone. L’allerta e il rischio incendi è esteso anche per domani, 6 agosto, soprattutto nelle province di Enna, Messina e Palermo, dove il livello è massimo.