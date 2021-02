La sessione di calciomercato di gennaio si è chiusa, ma il mercato degli svincolati come al solito rimane aperto. Quest’anno ci sono sei giocatori su tutti che potrebbero fare al caso di molte squadre. Rimasto svincolato l’ex portiere della Roma, Gianluca Curci, oppure difensori come Luca Antonelli e Marco Andreolli. Per il centrocampo è rimasto svincolato l’ex Piacenza Cattaneo, e infine per l’attacco Daniele Cacia, attaccante d’esperienza e l’ex rosanero Simone Lo Faso.