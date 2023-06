Wladimiro Falcone è stata una delle sorprese più piacevoli in casa Lecce se non di tutto il campionato di Serie A. Il portiere classe ’95 si è messo in mostra durante il cammino salvezza dei pugliesi, e ora dovrà risolvere i dubbi sul suo futuro.

Secondo Il Nuovo Quotidiano di Puglia i giallorossi dovrebbero esercitare il diritto di riscatto dalla Sampdoria la quale, però, potrebbe avvalersi della “recompra” per monetizzare di più. Al momento la priorità blucerchiata è quella di sistemare gli ultimi dettagli societari, per cui ogni valutazione sul futuro di Falcone potrebbe slittare di qualche giorno.