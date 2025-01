Calciomercato Sampdoria: il Monza non molla Depaoli

Nella frenetica sessione invernale di calciomercato, la Sampdoria è al centro delle attenzioni, principalmente per le possibili cessioni. Fabio Depaoli, dopo una brillante prestazione contro il Mantova, è oggetto di interesse da parte del Monza. Nonostante l’insistenza del club brianzolo, il giocatore sembra deciso a rimanere a Genova, legato alla città e ai tifosi, tanto da avervi fatto nascere il proprio figlio. Capitano della squadra, Depaoli ritiene inopportuno partire in un momento critico per il club. Il suo contratto con la Sampdoria scade nel 2028, ma il Monza è pronto a tentare ogni strategia per convincerlo.

