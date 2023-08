Come riportato da SportParma.com, sarebbero giunte ai titoli di coda le esperienze di Cobbaut e Juric al Parma.

Il primo è un profilo richiesto soprattutto all’estero, sono quattro le ipotesi: il ritorno in Belgio (piace al Genk e al Club Brugge) o una nuova avventura all’estero dato che nelle ultime settimane sono stati fatti alcuni sondaggi da parte di club della Grecia, della Francia e della Turchia. Discorso diverso per Juric, il calciatore potrebbe rimanere in Serie B dato l’interesse del Venezia.