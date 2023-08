Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo Spezia sarebbe alla ricerca di un centravanti per sostituire il partente Nzola.

L’dea del club bianconero è quella di cercare un centravanti che abbia esperienza in categoria e, proprio per questo motivo, Moncini sarebbe il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Unico problema dell’affare le richieste esose da parte del Benevento, club proprietario del cartellino, i sanniti chiederebbero 1,5 milioni,