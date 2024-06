Calciomercato Palermo: proposto Daniel Lajud ai rosanero, ecco chi è (VIDEO)

Un nome nuovo per il Palermo arriva dal Messico.

Il talento Daniel Lajud è stato proposto in Italia a Reggiana, Modena e Palermo. Prodotto del settore giovanile del Monterrey, una delle squadre più importanti in Messico. L’esterno d’attacco, che può fare anche la seconda punta o il trequartista, ha il contratto in scadenza con l’Atlante (Messico) a Giugno 2024, squadra con la quale ha segnato negli ultimi 2 anni 21 gol in 72 partite ufficiali.

Daniel Lajud sembra essere un talento molto interessante e versatile, capace di adattarsi a diversi ruoli in attacco. La sua capacità di segnare con consistenza, dimostrata dai 21 gol in 72 partite con l’Atlante, lo rende un’opzione attraente per i club europei alla ricerca di nuovi talenti offensivi.

La sua situazione contrattuale lo rende particolarmente appetibile, dato che il suo contratto sta per scadere nel giugno 2024, permettendo ai club di assicurarsi i suoi servizi forse a un costo ridotto o tramite trattative dirette senza oneri di trasferimento immediati. L’interesse di squadre come Lugano, Dundee e Legia Varsavia indica che Lajud è già ben considerato in vari contesti europei.

Il possesso di un passaporto spagnolo è un grande vantaggio per Lajud e per i club interessati, poiché gli permette di essere registrato come giocatore comunitario in Italia e altre leghe europee, semplificando così le procedure di trasferimento e evitando restrizioni sui giocatori extracomunitari. Questo, combinato con le sue qualità tecniche e la versatilità tattica, potrebbe fare di lui un’aggiunta preziosa per il Palermo o per qualsiasi altro club che decida di puntare su di lui.