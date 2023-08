Come si legge su “Il Quotidiano Sportivo” il futuro di Nicolò Corrado sembrerebbe sempre di più verso la serie A. Ed è proprio dalla massima serie che le sirene di mercato si fanno sempre più insistenti, con Sassuolo e Genoa in particolare che hanno alzato il pressing sull’esterno.

L’Inter, che detiene il diritto di recompra sul giocatore della Ternana, valuta il da farsi. Sembrano a questo punto defilarsi le ipotesi Palermo e Parma, che nei giorni scorsi erano state accostate al calciatore: appare sempre più probabile, invece, che siciliani ed emiliani si sfidino per Gianluca Di Chiara, che attende di svincolarsi dalla Reggina e per il quale sembra in vantaggio la squadra crociata.