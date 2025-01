Calciomercato Frosinone: l’ex rosa Bettella in uscita. Vicenza alla finestra

Davide Bettella potrebbe già lasciare il Frosinone nonostante il suo arrivo in estate. L’ex difensore del Palermo non ha trovato lo spazio desiderato, per cui si starebbe guardando attorno in questa sessione di calciomercato invernale. Infatti, il Vicenza sarebbe sulle tracce del giocatore, pronto ad accoglierlo in rosa per puntare ad una promozione in Serie B che ad oggi, complice la fuga del Padova in vetta, può essere raggiunta tramite i playoff. Inoltre, Bettella riabbraccerebbe mister Stefano Vecchi, suo allenatore ai tempi della Primavera dell’Inter e mai nascosto estimatore. A riportarlo è “Il Giornale di Vicenza“.

