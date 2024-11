Calciomercato Frosinone: a gennaio Machin può essere già ceduto

Josè Machin potrebbe subito salutare il Frosinone dopo soli pochi mesi. Arrivato negli ultimi giorni di mercato estivo, l’ex Monza fatica a imporsi con la maglia ciociara. Con Vincenzo Vivarini il giocatore ha collezionato solamente 61 minuti suddivisi in 4 presenze e adesso spera di poter cambiare la situazione con mister Greco, ma secondo TuttoFrosinone.com a gennaio la cessione, almeno per il momento, non è un’ipotesi azzardata. Inoltre, negli scorsi giorni, il patron Stirpe ha rilasciato le seguenti parole:

«Ci sono stati dei calciatori che sono arrivati qui e che siccome vengono convocati in Nazionale pensano che il loro compito sia finito quando invece sono qui per dare un contributo alla causa. Il loro contributo deve essere la condizione necessaria per affermarsi dal punto di vista professionale. Sono qui per dare un contributo non perchè vengono convocati in Nazionale. Attraverso le prestazioni devono conquistare le convocazioni. Ci sono calciatori non connessi con gli obiettivi della società, ora li farò connettere io e a gennaio interverremo in uscita in quei ruoli in cui le aspettative non sono state soddisfatte».