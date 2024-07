Calciomercato Cosenza: provino positivo per Josè Mauri, firma vicina

In casa Cosenza c’è soddisfazione per il provino che Josè Mauri ha sostenuto nel corso della scorsa settimana. Il centrocampista classe 1996, fermo da inizio marzo per un problema fisico accusato poco dopo il rientro in campo, a seguito della rottura dei legamenti del ginocchio subita a febbraio 2023 che lo costrinse a restare fuori per circa nove mesi, si appresta a tornare in Italia. Infatti – riporta TifoCosenza.it – l’argentino nelle prossime ore dovrebbe firmare il suo nuovo contratto con il club calabrese.

Continue Reading