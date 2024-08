Calciomercato Bari: proposti Melegoni e l’ex rosa Bettella

Il Bari è alla ricerca di rinforzi per migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione di Serie B. Con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva, il club pugliese sta valutando diverse opzioni per rafforzare sia il centrocampo che la difesa. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Pianetabari.com, due nomi sono stati proposti alla dirigenza biancorossa: Filippo Melegoni e Davide Bettella.

Le Opzioni per il Centrocampo e la Difesa

Il primo giocatore, Filippo Melegoni, è un centrocampista di proprietà del Genoa, classe 1999. Nella scorsa stagione, Melegoni ha giocato in prestito alla Reggiana, dove ha mostrato buone qualità tecniche e una discreta visione di gioco. Tuttavia, nonostante il suo nome sia stato proposto al Bari, non rappresenta attualmente una priorità per la società pugliese. La dirigenza sembra interessata a valutare altre opzioni prima di prendere una decisione definitiva sul centrocampista.

Per quanto riguarda la difesa, il nome proposto è quello di Davide Bettella, difensore del Monza classe 2000. Bettella è considerato un prospetto interessante e potrebbe rappresentare una valida aggiunta alla retroguardia del Bari. Anche in questo caso, però, il club biancorosso sta vagliando diverse alternative e non ha ancora preso una decisione definitiva.

Trattative in Fase di Valutazione

I prossimi giorni saranno cruciali per il mercato del Bari. La dirigenza dovrà decidere se procedere con le trattative per Melegoni e Bettella o se orientarsi verso altri profili che potrebbero meglio rispondere alle esigenze tattiche della squadra. Il club pugliese è determinato a costruire una rosa competitiva per affrontare il prossimo campionato di Serie B con l’obiettivo di puntare alle posizioni di vertice.

Con il calciomercato ancora aperto, le decisioni prese nelle prossime settimane potrebbero influenzare significativamente il destino del Bari nella prossima stagione. I tifosi attendono con ansia nuovi sviluppi, sperando che la società riesca a portare in squadra giocatori di qualità per rafforzare il progetto tecnico e ambire a traguardi importanti.