La nota pagina Facebook “Calciatori Brutti” ha dedicato un post al derby ce questa sera andrà di scena al “Barbera” tra Palermo e Catania.

“Questa sera, a distanza di più di 7 anni dall’ultima volta, andrà in scena il Derby della Sicilia tra Palermo e Catania. Una partita che rievoca sempre grandi ricordi. Vederla giocare in Serie C sarà un colpo al cuore”.