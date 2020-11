Angela Chianello, la casalinga palermitana diventata famosa dopo una intervista in cui ha detto “Non ce n’è Covid”, è finita in commissariato.

Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, la convocazione in commissariato è arrivata da parte di Manfredi Borsellino, vicequestore aggiunto, a seguito della registrazione del videoclip dove la signora canta “Non ce n’è, non ce n’è, non c’è niente” e ancora: “Buongiorno da Mondello”, mentre un gruppetto di ragazzi, tutti senza mascherine e stretti gli uni agli altri, le balla intorno.





Adesso lo spettacolo organizzato alle sette di ieri mattina a Mondello finisce in commissariato. La polizia invierà un’informativa alla procura. La denuncia è scattata per Angelo Chianello e per Antonino Lombardo.