Calcagno (Pres. AIC): «Troppe partite? Il calcio sta divorando se stesso»

Il Presidente dell’Assocalciatori (Aic), Umberto Calcagno, è intervenuto in conferenza stampa a Bruxelles dopo la presentazione del reclamo contro la Fifa alla Commissione Ue da parte dalle Leghe europee, di Fifpro Europe e de LaLiga.

«Questa è una grande opportunità – si legge su ANSA – per manifestare per la prima volta il nostro dissenso verso una situazione che anche i calciatori che giocano in Italia percepiscono come una grande stortura. Abbiamo la sensazione che il calcio stia iniziando a divorare se stesso».

Calendari FIFA: Leghe e calciatori depositano reclamo alla Commissione UE