In un’intervista rilasciata a “TMW Radio”, il presidente dell’Aic, Umberto Calcagno ha rivelato che la maggior parte delle società di Lega Pro è in regola con il pagamento degli stipendi di dicembre.

Ecco le sue parole:





«La stragrande maggioranza di società professionistiche, a partire dalla Serie A, a fine gennaio aveva già pagato la mensilità di dicembre, e molte avevano anticipato quelle successive per usufruire della rateizzazione sui lordi a febbraio. Dobbiamo valorizzare quanto fatto dalla maggior parte dei club, essere consci che la forza per poter ripartire c’è. In Lega Pro, il 70% delle squadre ha già pagato dicembre, parliamo di un contesto che nonostante la situazione particolare è riuscito a superare la fase emergenziale, usufruendo anche della Cassa integrazione e del Fondo salva-calcio. Per ripartire non si può solo pensare ad abbassare i costi, ma pensare ad una nuova sostenibilità. Bisogna ripensare ad una prospettiva differente per il sistema solidaristico».