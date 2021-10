Urbano Cairo, presidente del Torino e amministratore delegato di Rcs Mediagroup, intervistato al ‘Festival dello Sport’ in corso a Trento, ha rilasciato le seguenti parole:

«Ci sono giocatori che nascono dai vivai e capita che poi se ne vadano a zero. Non penso sia giusto perché il club magari ci ha investito molto e dunque credo abbia diritto a una sorta di indennizzo. C’è una situazione che proprio durante la pandemia è diventata più grave: i giocatori che vanno in scadenza, vogliono di più durante una fase di grande difficoltà per i club. È una sorta di paradosso e qui si inserisce il procuratore che ti porta via il giocatore senza nessun guadagno per la società, la quale è molto penalizzata per via di soggetti che hanno un grande potere»