Elio Capradossi, accostato anche al Palermo durante la finestra estiva di mercato, è arrivato in Sardegna agli sgoccioli dell’ultimo calciomercato per vestire la maglia del Cagliari, è stato presentato in conferenza stampa.

«Cercherò di fare il massimo per sfruttare questa grande opportunità che mi è stata data. Ho scelto di venire qui perché il Cagliari è una grande squadra, con un progetto solido e ambizioso. Fisicamente sto bene, ho compiuto il ritiro con lo Spezia. Indosserò la maglia numero 24. Sono cresciuto nelle giovanili della Roma osservando molto Juan, che allora si trovava in prima squadra. Mi piace molto impostare. La Serie A è stata una gioia immensa. Personalmente darò il massimo per aiutare la squadra».