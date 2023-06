Anche Antonio Cassano seguirà con una particolare attenzione la finale playoff di Serie B tra Cagliari e Bari. Intervistato da DAZN, ha rilasciato le seguenti parole – da ex biancorosso – in merito al match che andrà in scena stasera:

«Il Cagliari è difficile da affrontare per via di Ranieri che è un allenatore solido. Spero per il Bari che vada bene e in generale per tutte le squadre del sud, perchè a livello di entusiasmo fanno un altro sport. L’altra sera al San Nicola sono stati venduti 52 mila biglietti, impressionante!»