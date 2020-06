Buone notizia per i lavoratori. Nel mese di Luglio, la busta paga potrebbe subire un aumento di circa 100€. Come si legge su “Il Mattina” se ne parlava da qualche mese, ora sarà realtà: il cuneo fiscale dovrebbe avere una riduzione già dal mese prossimo, luglio 2020. A confermarlo è stata stamattina la viceministra dell’Economia Laura Castelli, che ospite a Radio anch’io su RaiRadio1 ha sottolineato come serva «una coerente riforma fiscale, la riduzione delle tasse deve essere completa. A me interessa poter chiudere il ragionamento sulla riduzione delle tasse, non c’è più tempo. Le esigenze sono queste in questo momento, bisogna affrontare le conseguenze del Covid, le esigenze del territorio, degli artigiani, dei settori più provati e capire quanti soldi servono per farlo. A luglio gli italiani vedranno la riduzione del cuneo fiscale ed è un bel segnale. Credo che vadano aiutati gli imprenditori sul costo del lavoro». Nel dettaglio La legge di Bilancio 2020 e il decreto 3/2020 prevedono il taglio del cuneo fiscale sugli stipendi di lavoratori e lavoratrici dipendenti. Un taglio che porterà un aumento in busta paga di 100 euro netti al mese, e che sostituirà gli 80 euro del bonus Irpef (il vecchio bonus Renzi). Nello specifico il taglio del cuneo fiscale, dunque l’aumento di 100 euro in busta paga, riguarderà dunque non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i soci di cooperative, i lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi, i titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale, i collaboratori coordinati e continuativi, i sacerdoti, i lavoratori socialmente utili, ed i percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione NASpi ed indennità Ape sociale.