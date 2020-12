“Sottoporsi a un tampone vi dice solo che in quel momento non siete infettivi, ma potreste essere contagiosi il giorno dopo. Non allentate le precauzioni e state attenti.

Sottoporsi a un tampone molecolare prima delle feste ti aiuta a renderle più sicure e tutela i tuoi familiari”. Queste le parole del virologo, Roberto Burioni, pubblicate su Twitter in merito all’emergenza Coronavirus.