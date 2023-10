Il Mainz ha infatti annunciato di aver proceduto alla sospensione di Anwar El Ghazi.

Il calciatore ha postato, sui propri social, un post nel quale si schierava apertamente contro Israele e a favore della causa palestinese. Il club ha così deciso di prendere provvedimenti contro di lui e di sospenderlo. Di seguito il comunicato della società:

“L’FSV Mainz 05 sospende Anwar El Ghazi dagli allenamenti e dalle partite. La decisione arriva in risposta a un post sui social media pubblicato dal 28enne domenica sera e ora cancellato. El Ghazi ha preso una posizione intollerabile per il club sul conflitto in Medio Oriente. La sospensione è stata preceduta da una discussione dettagliata tra lui e la società. Il Mainz 05 riconosce che ci sono prospettive diverse sul complesso conflitto in Medio Oriente, che va avanti da decenni. Il club però prende chiaramente le distanze dal contenuto del post in quanto non rispecchia i valori del nostro club”.