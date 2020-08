Come annunciato dal sito ufficiale della Bundesliga, i club di prima e seconda divisione hanno trovato un accordo su un possibile rientro dei tifosi negli stadi, qualora la curva dei contagi da Covid-19 fosse incoraggiante. I club dovranno aumentare i controlli per evitare il diffondersi del virus prendendo i contatti dei presenti in modo, in caso di contagio, di poter circoscrivere l’infezione. Il tutto deve essere autorizzato dalle autorità sanitarie competenti. Non potranno essere presenti i tifosi ospiti negli stadi almeno fino alla fine dell’anno per ridurre al minimo comunque gli spostamenti.