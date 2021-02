Nella conferenza stampa alla vigilia di Huesca-Real Madrid, il tecnico dei Blancos Zinedine Zidane si sfoga in merito alle critiche e alle voci circa un suo possibile esonero:

“Meritiamo di continuare a lottare. L’anno scorso abbiamo vinto la Liga. Combattiamo. L’anno scorso, non dieci anni fa, abbiamo vinto la Liga. Mi fanno ridere certe domande. Noi dobbiamo cambiare, sì. Chiedo solo un po’ di rispetto. Mi fate ridere… Ma non succede niente. Dite tante cose. Ditemi in faccia “vogliamo cambiarti”, non alle spalle. Un giorno sono dentro, un altro fuori, poi un po’ dentro, ma se pareggiamo di nuovo fuori… L’intera rosa merita di resistere fino alla fine della stagione. Questo è quello che proveremo come squadra, non abbasseremo le braccia. Quello che la gente vuole è vincere le partite. Non so cosa succederà. Meritiamo di finire la stagione con questa rosa. Si parla di tante cose, di cambiare allenatore e di altro. Non lo so. Sono fortunato. Se la gente vuole me ne vado, ma non glielo permetterò. E nemmeno i giocatori. Si parla molto di una situazione scomoda. Non stiamo molto bene, è vero, ma siamo intenzionati a cambiare la situazione».