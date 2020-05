Dopo il caso, aperto e chiuso, nato per la lunga assenza dal campo di allenamento di Mario Balotelli, eccone un altro che prende piede sui social dopo la storia pubblicata su Instagram da SuperMario. L’ex Inter ha voluto dire la sua chiarendo la faccenda una volta per tutte: “Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo? Ci sono i giornalisti al centro a tutti i miei allenamenti, ovviamente muniti di telecamere! Gli allenamenti sono due al giorno quasi tutti i giorni! Come si fa a negare l’evidenza? Non pensavo di essere un fantasma invisibile ai teleobiettivi. Al momento giusto spiegherò per filo e per segno tutto e capirete” ha scritto e pubblicato Mario.