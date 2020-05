In diretta dalla propria pagina Facebook ufficiale, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha chiarito un aspetto che sta a cuore a migliaia di sportivi, ossia il bonus per i collaboratori sportivi. Le sue parole:

“La prossima settimana, tra giovedì e venerdì, Sport e Salute dovrebbe essere in grado di far partire tutti i bonifici rimasti in sospeso per il bonus di marzo, oltre a quelli per aprile e maggio che verranno inviati automaticamente, senza ulteriori domande.

Il mio augurio è che entro lunedì 8 giugno tutti i lavoratori sportivi ricevano l’indennità. Mi rendo conto che sono passati quasi tre mesi, ed hanno ragione tutte quelle persone che si sono lamentate per questi ritardi, ma reperire tutte le risorse non è stato facile. Abbiamo lavorato giorno e notte con la massima chiarezza, il ministro Gualtieri mi ha inoltre assicurato che per mercoledì tutte le risorse verranno trasferite a Sport e Salute.

Il presidente di quest’ultima, Cozzoli, sta facendo un grandissimo lavoro assieme ai suoi collaboratori e mi ha dato garanzie sul fatto che i bonifici sono pronti per essere inviati. Infine, per chi non avesse presentato domanda per il mese di marzo, dall’8 giugno potrà fare richiesta per i bonus di aprile e maggio visto che apriremo una nuova finestra sul sito di Sport e Salute”.