Il tecnico Cristian Bucchi, ha parlato a proposito del girone C di Lega Pro. Ecco le sue parole rilasciate a “Tuttoavellino.it”:

“Il girone C? Lo seguo da anni, è il vero girone della C, c’è calore, passione, agonismo, derby, battaglie, talmente tante piazze importanti e quest’anno in particolare è una B 2. Inoltre da questo girone spesso pesco qualche giocatore da portare poi in B l’anno dopo, quando gli anni scorsi ho allenato club in Serie B.Come detto quest’anno ci sarà da divertirsi. La favorita? Impossibile dire. Dire Bari sarebbe scontato, ma si sta muovendo bene il Catania e mi piace la Ternana. Il Palermo lo vorrei valutare dopo perchè venendo dai dilettanti puoi un pò soffrire all’inizio. Infine dell’Avellino sono fiducioso: ha cambiato proprietà e c’è entusiasmo. Ha Braglia, ha un ds come Di Somma, sta facendo acquisti mirati e di categoria. Occhio ai lupi”.