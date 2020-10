Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Viterbese, Giovanni Bucaro, tecnico del Bisceglie, si è espresso così:

«Non possiamo goderci questo momento favorevole che già dobbiamo pensare al prossimo impegno. Siamo già proiettati alla partita di Viterbo e ci prepariamo per questa gara. La Viterbese è una buona squadra, un gruppo importante per la categoria, con un attacco molto forte. Per noi si tratta di un’altra partita nel giro di poche ore, cercheremo di fare il massimo e faremo in modo di recuperare tutte le energie possibile.





Sarà una gara difficile sia per noi che per loro. Mi auguro che i ragazzi possano ripetere le partite contro Turris, Foggia e Palermo sotto l’aspetto di voglia, intensità, spirito di sacrificio, dobbiamo mettere in campo queste nostre caratteristiche ma andremo a giocarcela in maniera propositiva. Non escludo un impiego di Sartore dal 1’ per un discorso di turnover. In maniera umile cercheremo di dare fastidio a tutti».